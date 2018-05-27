Ещё
Александр Шлеменко: Думаю Мусаси не выйдет на реванш со мной, хочу расстаться с Bellator
Далее:
Читайте также:
Ещё

Александр Шлеменко: Думаю Мусаси не выйдет на реванш со мной, хочу расстаться с Bellator 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Vringe.com
— Я еще до его боя за титул заявлял, что в нашем бою определился настоящий чемпион, что в итоге и получилось. В Bellator на данный момент в категории до 84 килограммов сильнее меня никого нет. Так же, как и Мусаси. Я был уверен, что он станет чемпионом, причем так легко и быстро. Я заявлял о желании провести с ним мгновенный реванш, но мне кажется, что Мусаси не выйдет на этот бой».
Я смотрел его бои, и синяков у него всегда было мало. А в бою со мной он получил серьезную травму. Как рубец на сердце, можно сказать. Думаю, что никто не хочет быть избитым. Уверен, что он будет выбирать более легкие бои, как сейчас. Он вышел, и по нему, наверное, ни разу не ударили. Сейчас он вышел, получил титул, у него все хорошо. Зачем ему драться со мной, человеком, который может его избить.
У меня последний бой по контракту, и, как мне кажется, Bellator хочет сделать все, чтобы я проиграл. Но для этого им нужно дать мне сильного соперника, что они сделать не могут. Вообще я планирую этот последний бой провести в конце лета — начале осени, как можно скорее. И, можно сказать, расстаться с Bellator, — заявил Шлеменко.
Советский спорт: последние новости
Боксер шокировал видео с изувеченным лицом Хорхе Линарес: Ломаченко должен дать мне реванш Следующим соперником Фьюри станет Сефери
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Роналду призвал переименовать Лигу чемпионов6
СМИ объяснили ошибку вратаря в финале Лиги чемпионов34
Что это было? Удивительный финал Лиги чемпионов7
В НХЛ поблагодарили жену Овечкина за его игру1
Кличко снова отличился абсурдным высказыванием188
Видео
00:47
Загитова получила обещанный ей подарок
Фигурное катание Политика
01:08
Мутко может распрощаться со спортом навсегда
Футбол
04:09
Медведева рассказала о полном искоренении страха
Фигурное катание
00:27
Роналду призвал переименовать Лигу чемпионов
Футбол
00:38
Звезда испанского футбола пожаловался на Киев
Футбол
00:10
В НХЛ поблагодарили жену Овечкина за его игру
Хоккей
00:10
Овечкин пренебрег суевериями после победы
Хоккей Волейбол
00:28
Российскому спорту предрекли новый триллер
Летние виды спорта Прочее
03:28
Опубликован официальный гимн ЧМ-2018
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:16
Роналду чудом избежал смерти
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение