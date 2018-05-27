Александр Шлеменко: Думаю Мусаси не выйдет на реванш со мной, хочу расстаться с Bellator

— Я еще до его боя за титул заявлял, что в нашем бою определился настоящий чемпион, что в итоге и получилось. В Bellator на данный момент в категории до 84 килограммов сильнее меня никого нет. Так же, как и Мусаси. Я был уверен, что он станет чемпионом, причем так легко и быстро. Я заявлял о желании провести с ним мгновенный реванш, но мне кажется, что Мусаси не выйдет на этот бой».

Я смотрел его бои, и синяков у него всегда было мало. А в бою со мной он получил серьезную травму. Как рубец на сердце, можно сказать. Думаю, что никто не хочет быть избитым. Уверен, что он будет выбирать более легкие бои, как сейчас. Он вышел, и по нему, наверное, ни разу не ударили. Сейчас он вышел, получил титул, у него все хорошо. Зачем ему драться со мной, человеком, который может его избить.