Видео боя: Гегард Мусаси — Рафаэль Карвалью

vRINGe.com предлагает вашему вниманию видеозапись поединка в рамках турнира Bellator 200 по правилам ММА между Гегардом Мусаси (Нидерланды) и Рафаэлем Карвалью (Бразилия), который состоялся 25 мая 2018 года в Лондоне (Англия). Напоминаем, что записи многих других поединков вы всегда можете найти в нашем видеоархиве. Информация для правообладателей: данная видеозапись находится в публичном доступе на стороннем сайте, посему команда ресурса vRINGe.com не несёт ответственности за то, что она содержит. По этой же причинe редакция нашего ресурса также не может гарантировать доступность видеозаписи сейчас или когда-либо в будущем. Спасибо за понимание. Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.