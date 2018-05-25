Тим Цзю нокаутировал Сиву и защитил титул WBC Asian Boxing Council

Сын бывшего чемпиона мира Кости Цзю Тим Цзю (9-0, 7 КО), добыл победу над соперником из Индонезии Ларри Сиву. На кону поединка стоял второстепенный титул по версии WBC Asian Boxing Council continental в первом среднем весе, который Цзю-младшему удалось защитить.

С первых раундов фаворит захватил инициативу и уверенно вёл поединок. В четвёртом раунде он окончательно сломил сопротивление соперника, оформив победу техническим нокаутом.

Эта победа стала для Цзю-младшего уже девятой на профессиональном ринге и седьмой досрочной.