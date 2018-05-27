Бил-бил, не разбил — как Лемьё Ашюра избивал: фото

26 мая в Квебеке (Канада) местный любимец, бывший чемпион мира Давид Лемьё (39-4, 33 КО) провёл, возможно, последний бой в среднем весе (до 72,6 кг), победив единогласным судейским решением середняка из Франции Карима Ашюра (26-5-3, 4 КО).

В четырёх последних боях Лемьё дважды не сумел втиснуться в лимит дивизиона. На взвешивании накануне боя с Ашюром, когда Лемьё вновь превысил лимит веса, менеджер бойца отметил, что предстоящий поединок станет последним для панчера в лимите среднего веса.

Лемьё все 12 раундов безуспешно пытался нокаутировать Ашюра и даже отправил того на канвас в последней трёхминутке, но стойкий француз досрочно проигрывать не собирался и даже заслужил похвалу от Лемьё: «Он оказался куда круче, чем я себе представлял. Снимаю перед ним шляпу — он отличный боец. Парочку раз я подумал, что всё, ему крышка. Но каждый раз он находил в себе силы вернуться в бой».

Фото: BoxingScene

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