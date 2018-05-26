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Лемьё и Ашур прошли взвешивание: результаты и фото
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Лемьё и Ашур прошли взвешивание: результаты и фото 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Состоялась процедура официального предматчевого взвешивания главных участников предстоящего вечера бокса на арене Centre Videotron в Квебеке (Канада). Боксёры показали следующий вес: Давид Лемьё (38-4, 33 КО) — 73,5 кг (перевес) Карим Ашур (26-4-3, 4 КО) — 72,1 кг Бой за титулы WBC Francophone и WBC International в среднем весе (до 72,6 кг) Кастио Клейтон (14-0, 10 КО) — 66,7 кг Стефен Даньо (14-0-3, 6 КО) — 65,8 кг Бой за титулы IBF International и WBO Internationаl в полусреднем весе (до 66,7 кг) Батыржан Джукембаев (12-0, 10 КО) — 63,5 кг Хонатан Хосе Энис (20-9-1, 7 КО) — 63,5 кг Бой за титул WBC Continental Americas в первом полусреднем весе (до 63,5 кг)
Эрик Базинян (18-0, 13 КО) — 78,5 кг Аллехандро Густаво Фаллига (30-12-5, 16 КО) — 78,9 кг  8-раундовый бой в полутяжёлом весе (до 79,4 кг)
ВНИМАНИЕ! Первые ссылки на интернет-трансляцию этого шоу, возможно, появятся на нашем сайте сегодня к вечеру по центральноевропейскому времени. Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.
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