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Шпилька и Угонох победили возрастных Гуинна и Касси
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Шпилька и Угонох победили возрастных Гуинна и Касси 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Stadion Narodowy, Варшава, Польша. Польский супертяж, экс-претендент на титул чемпиона мира Артур Шпилька (21-3, 15 КО) закрыл прошлогоднее поражение земляку Адаму Ковнацки (17-0, 14 КО) победой над 43-летним американским ветераном Домиником Гуинном (35-12-1, 24 КО). Бой ожидаемо прошёл всю отведенную дистанцию — ветеран из США ранее не проигрывал досрочно. В 10-м раунде Шпилька был близок к тому, чтобы стать первым боксёром, одержавшим над Гуинном победу нокаутом — американец побывал в нокдауне, но сумел продержаться до финального гонга.
ВИДЕОЗАПИСЬ боя Шпилька-Гуинн (возможно, появится в скором времени) Польский экс-проспект хэвивейта Изуагбе Угонох (18-1, 15 КО) закрыл досрочное поражение американцу Доминику Бризилу (19-1, 17 КО) победой над уроженцем Камеруна Фредом Касси (18-8-1, 10 КО). Угонох действовал активнее, работал первым номером, записал в свой актив стартовые раунды. На 3-й раунд Касси неожиданно не вышел, сославшись на травму.
ВИДЕОЗАПИСЬ боя Угонох-Касси (возможно, появится в скором времени)
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