Рамирес, Мендес, Ньямбаяр и Эскандон прошли взвешивание: результаты и фото

Состоялась процедура официального предматчевого взвешивания главных участников предстоящего вечера бокса на арене Beau Rivage Resort & Casino в Билокси (США). Боксёры показали следующий вес: Тугстсогт Ньямбаяр (9-0, 8 КО) — 57,9 кг Оскар Эскандон (25-3, 17 КО) — 58,1 кг 10-раундовый бой в полулёгком весе (до 57,2 кг) Эдди Рамирес (17-1, 11 КО) — 64 кг Архенис Мендес (24-5-1, 12 КО) — 64 кг 10-раундовый бой в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) Джей-Леон Лав (23-1-1, 13 КО) — 77 кг Хайме Барбоса (19-14, 9 КО) — 76,2 кг 10-раундовый бой во втором среднем весе (до 76,2 кг)

ВНИМАНИЕ! Первые ссылки на интернет-трансляцию этого шоу появятся на нашем сайте сегодня к вечеру по центральноевропейскому времени. Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.