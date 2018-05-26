Ещё
Рамирес, Мендес, Ньямбаяр и Эскандон прошли взвешивание: результаты и фото
Далее:
Читайте также:
Ещё

Рамирес, Мендес, Ньямбаяр и Эскандон прошли взвешивание: результаты и фото 

Vringe.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
Состоялась процедура официального предматчевого взвешивания главных участников предстоящего вечера бокса на арене Beau Rivage Resort & Casino в Билокси (США). Боксёры показали следующий вес: Тугстсогт Ньямбаяр (9-0, 8 КО) — 57,9 кг Оскар Эскандон (25-3, 17 КО) — 58,1 кг 10-раундовый бой в полулёгком весе (до 57,2 кг) Эдди Рамирес (17-1, 11 КО) — 64 кг Архенис Мендес (24-5-1, 12 КО) — 64 кг 10-раундовый бой в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) Джей-Леон Лав (23-1-1, 13 КО) — 77 кг Хайме Барбоса (19-14, 9 КО) — 76,2 кг 10-раундовый бой во втором среднем весе (до 76,2 кг)
ВНИМАНИЕ! Первые ссылки на интернет-трансляцию этого шоу появятся на нашем сайте сегодня к вечеру по центральноевропейскому времени. Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.
Vringe.com: последние новости
Прямая трансляция Bellator 200: Карвалью — Мусаси, Янькова — Джексон Лемьё и Ашур прошли взвешивание: результаты и фото Шпилька и Угонох победили возрастных Гуинна и Касси
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Боец MMA ударил соперника ногой в пах и сломал палец10
Кличко снова отличился абсурдным высказыванием179
Кличко пополнил «золотой фонд» своих цитат новой фразой2
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие110
Путин назвал фаворита ЧМ-2018
Видео
00:10
Овечкин пренебрег суевериями после победы
Хоккей Волейбол
00:28
Российскому спорту предрекли новый триллер
Летние виды спорта Прочее
03:28
Опубликован официальный гимн ЧМ-2018
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:16
Роналду чудом избежал смерти
Футбол
00:47
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие
Фигурное катание
03:14
Футболисту светит срок за удар бутылкой водки по голове
Футбол
00:29
В Киеве напали на болельщиков «Ливерпуля»
Футбол Прочее
00:28
ФИФА решила судьбу российских футболистов
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:40
Россияне нашли быстрый способ заработать миллионы
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:57
Британцы устроят «третью мировую» на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение