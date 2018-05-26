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Торги не понадобились — Портер и Гарсиа договорились о поединке
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Торги не понадобились — Портер и Гарсиа договорились о поединке 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Промоутерские торги, запланированные на пятницу, 25 мая, в штаб-квартире Всемирного боксёрского совета (WBC) в Мехико (Мексика) не состоялись — претенденты на вакантный титул в полусреднем весе (до 66,7 кг) американцы Дэнни Гарсиа (34-1, 20 КО) и Шон Портер (28-2-1, 17 КО) сумели договориться полюбовно.
ESPN со ссылкой на инсайдерские источники предполагает, что бой состоится 25 августа в бруклинском Barclays Center (Нью-Йорк, США) в рамках шоу Premier Boxing Champions от Эла Хэймона. Транслировать событие будет кабельный телеканал Showtime.
Отметим, официально у боксёров нет промоутера, оба сотрудничают с советником Хэймоном. О том, что торги не понадобятся президента WBC Маурисио Сулеймана известил промоутер Том Браун (TGB Promotions), сотрудничающий с Хэймоном.
Титул по версии WBC освободился в апреле 2018-го года после того, как чемпион Кит Тёрман (28-0, 22 КО) из США добровольно отказался от пояса — подверженный травмам боксёр не выходил в ринг с марта 2017-го года.
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