Хорхе Линарес: Ломаченко должен дать мне реванш

— Я хотел подняться на ноги и продолжать — оставалось всего два раунда. Но рефери решил остановить бой. Считаю, Ломаченко должен дать мне реванш. Я не выиграл, но я доволен своими действиями. Хорхе Линарес всегда остается воином.

После боя было много конструктивной критики. Самый важный момент — мне говорили, что я мало работал по корпусу. Но я не мог этого делать, потому что рефери грозился снять с меня очко. Но я ни разу не бил ниже пояса.

Я понял после этого боя, что Ломаченко — обычный человек. Его можно победить. Понял это после того удара, когда он упал, — сказал Линарес.

Василий Ломаченко нокаутировал Хорхе Линареса в десятом раунде. Ранее Линарес послал соперника в нокдаун.

Бой состоялся 12 мая в Нью-Йорке.