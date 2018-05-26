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Хорхе Линарес: Ломаченко должен дать мне реванш
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Хорхе Линарес: Ломаченко должен дать мне реванш 

Советский спорт 2 часа назад
Фото: Vringe.com
— Я хотел подняться на ноги и продолжать — оставалось всего два раунда. Но рефери решил остановить бой. Считаю, Ломаченко должен дать мне реванш. Я не выиграл, но я доволен своими действиями. Хорхе Линарес всегда остается воином.
После боя было много конструктивной критики. Самый важный момент — мне говорили, что я мало работал по корпусу. Но я не мог этого делать, потому что рефери грозился снять с меня очко. Но я ни разу не бил ниже пояса.
Я понял после этого боя, что Ломаченко — обычный человек. Его можно победить. Понял это после того удара, когда он упал, — сказал Линарес.
Василий Ломаченко нокаутировал Хорхе Линареса в десятом раунде. Ранее Линарес послал соперника в нокдаун.
Бой состоялся 12 мая в Нью-Йорке.
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