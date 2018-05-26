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Хорхе Линарес: Я понял, что Ломаченко можно побить
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Хорхе Линарес: Я понял, что Ломаченко можно побить 

Vringe.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
Экс-чемпион мира в трёх категориях венесуэлец Хорхе Линарес (44-4, 27 КО) остался доволен своим выступлением в поединке против украинца Василия Ломаченко (11-1, 9 КО), даже несмотря на то, что для него всё завершилось досрочным поражением в 10-м раунде. Хорхе считает, что хорошо боксировал, гордится тем, что не сдался, а также надеется, что когда-нибудь вновь окажется в одном ринге с Василием.
Хорошо то, что хорошо кончается — репортаж vRINGe о бое Ломаченко-Линарес
«Я поднялся, чтобы продолжать работать и делать всё, что в моих силах, потому что оставалось два раунда. Но, к сожалению, рефери… он остановил бой. Я бы хотел, чтобы Ломаченко однажды дал мне реванш, — цитирует Линареса ESPN Deportes. — Я хорошо боксировал, и хотя не добился победы, всё равно покинул ринг счастливым. Я поднялся, что было важно, и не сдался. Я остаюсь воином, и мне ещё много чего нужно доказать. Хорхе Линарес ещё долго будет биться».
«Конструктивная критика за бой сводилась к тому, что я не работал по нижнему этажу. Но, позвольте, как я мог по нему работать, если рефери собирался снимать с меня очко за удары ниже пояса, хотя я ни разу не ударил Ломаченко ниже дозволенного. Что ж, такое в мире бокса случается, — философски заметил Хорхе. — Я самого начала боя знал, что он — обычный человек, которого можно отправить на настил. В шестом раунде так и произошло, после того как он пропустил тяжёлые удары. Я попал по нему коротким правым навстречу, и он упал. Все мы люди, и я понял, что он боксёр, которого можно побить».
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