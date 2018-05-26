Лига набирает популярность: на турнир по боксу в Екатеринбург приехал участник из Самары

Сегодня, 26 мая, в Екатеринбурге стартовал второй сезон Лиги бокса Урала и Сибири среди непрофессионалов. Для того, чтобы принять участие в рейтинговом турнире, на площадку приехали не только боксёры из свердловских городов, но и спортсмены из соседних регионов.

Например, 45-летний Михаил Шаин, провёл за рулём более 12 часов, чтобы добраться до Екатеринбурга из Самары. При этом мужчина едва не опоздал на турнир и приехал буквально за час до начала поединка, в котором так и не смог победить. Судьи и организаторы объясняют это тем, что Михаил очень утомился в дороге.

— Он даже на общее взвешивание не успел. Приехал буквально за час до поединка. Проиграл досрочно в первом раунде. Видимо, очень вымотался в дороге, — рассказали организаторы турнира.

Организаторы также отметили, что в этом сезоне сделают ставку на новых участников. Лига продолжает устаривать турниры не только для финалистов прошлого сезона, но и для тех, кто совсем недавно стал заниматься боксом и тех, у кого не очень хорошо получились проявить себя в Лиге в прошлом году.

В целом турнир прошёл без происшествий и травм. Так как участие в нём принимают девушки и парни непрофессионалы, судьи стараются не дожидаться нокаутов и останавливают бои досрочно, если в них очевиден победитель.

Сейчас в Лиге бокса проходят рейтинговые турниры: боксёры зарабатывают очки, чтобы выйти в финал. Имена лучших участников первого сезона стали известны в апреле этого года. Все они в составе сборной поехали на чемпионат России в Воронеж и привезли оттуда восемь медалей.