Ещё
Лига набирает популярность: на турнир по боксу в Екатеринбург приехал участник из Самары
Далее:
Читайте также:
Ещё

Лига набирает популярность: на турнир по боксу в Екатеринбург приехал участник из Самары 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Сегодня, 26 мая, в Екатеринбурге стартовал второй сезон Лиги бокса Урала и Сибири среди непрофессионалов. Для того, чтобы принять участие в рейтинговом турнире, на площадку приехали не только боксёры из свердловских городов, но и спортсмены из соседних регионов.
Например, 45-летний Михаил Шаин, провёл за рулём более 12 часов, чтобы добраться до Екатеринбурга из Самары. При этом мужчина едва не опоздал на турнир и приехал буквально за час до начала поединка, в котором так и не смог победить. Судьи и организаторы объясняют это тем, что Михаил очень утомился в дороге.
— Он даже на общее взвешивание не успел. Приехал буквально за час до поединка. Проиграл досрочно в первом раунде. Видимо, очень вымотался в дороге, — рассказали организаторы турнира.
Организаторы также отметили, что в этом сезоне сделают ставку на новых участников. Лига продолжает устаривать турниры не только для финалистов прошлого сезона, но и для тех, кто совсем недавно стал заниматься боксом и тех, у кого не очень хорошо получились проявить себя в Лиге в прошлом году.
В целом турнир прошёл без происшествий и травм. Так как участие в нём принимают девушки и парни непрофессионалы, судьи стараются не дожидаться нокаутов и останавливают бои досрочно, если в них очевиден победитель.
Сейчас в Лиге бокса проходят рейтинговые турниры: боксёры зарабатывают очки, чтобы выйти в финал. Имена лучших участников первого сезона стали известны в апреле этого года. Все они в составе сборной поехали на чемпионат России в Воронеж и привезли оттуда восемь медалей.
e1.ru: последние новости
К чемпионату мира по футболу ЦБ выпустил сторублёвку с мечтающим мальчиком Шпаргалка для болельщика: всё о работе стадиона во время матча «Урал» — «Спартак» «У него, видно, схватило печень»: лыжник Большунов почти победил в масс-старте в Пхёнчхане
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще одна драка болельщиков произошла в Киеве63
Российских фанатов обвинили в избиении британцев в Киеве148
Футболист убил бывшую девушку и покончил с собой23
Кличко снова отличился абсурдным высказыванием184
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие110
Видео
00:47
Загитова получила обещанный ей подарок
Фигурное катание Политика
01:08
Мутко может распрощаться со спортом навсегда
Футбол
00:38
Звезда испанского футбола пожаловался на Киев
Футбол
00:10
Овечкин пренебрег суевериями после победы
Хоккей Волейбол
00:28
Российскому спорту предрекли новый триллер
Летние виды спорта Прочее
03:28
Опубликован официальный гимн ЧМ-2018
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:16
Роналду чудом избежал смерти
Футбол
00:47
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие
Фигурное катание
03:14
Футболисту светит срок за удар бутылкой водки по голове
Футбол
00:29
В Киеве напали на болельщиков «Ливерпуля»
Футбол Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение