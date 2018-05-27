Лемье победил Ашура

В Квебеке (Канада) состоялся вечер профессионального бокса, главным событием которого стал поединок бывшего чемпиона мира в среднем весе Давида Лемье (38-5, 33 КО) и Карима Ашура (26-5-3, 4 КО). Победу в нём одержал Лемье. Канадец доминировал на протяжении всей встречи, а в 12-м раунде был близок к досрочной победе. Бой продлился всю дистанцию, по его завершению Лемье была отдана победа единогласным решением судей — 119:108, 119:107, 120:107.

Перед этим боем Лемье провалил взвешивание. После стало известно, что, возможно, этот поединок стал последним для боксёра в среднем весе. Давид рассматривает вариант с переходом во второй средний вес.