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Лемье победил Ашура
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Лемье победил Ашура 

Чемпионат.com 4 часа назад
В Квебеке (Канада) состоялся вечер профессионального бокса, главным событием которого стал поединок бывшего чемпиона мира в среднем весе Давида Лемье (38-5, 33 КО) и Карима Ашура (26-5-3, 4 КО). Победу в нём одержал Лемье. Канадец доминировал на протяжении всей встречи, а в 12-м раунде был близок к досрочной победе. Бой продлился всю дистанцию, по его завершению Лемье была отдана победа единогласным решением судей — 119:108, 119:107, 120:107.
Перед этим боем Лемье провалил взвешивание. После стало известно, что, возможно, этот поединок стал последним для боксёра в среднем весе. Давид рассматривает вариант с переходом во второй средний вес.
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