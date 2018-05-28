Альварес ищет вариант попроще — промоутер Головкина

Промоутер Том Лёффлер (360/GGG Promotions) предполагает, что нежелание мексиканца Сауля Альвареса (49-1-2, 34 КО) «честно поделить» призовой фонд реванша с почти абсолютным чемпионом мира в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (38-0-1, 34 КО) может означать только лишь одно — претендент хочет подыскать себе соперника попроще.

Как мы сообщали ранее, переговоры о реванше между Головкиным и Альваресом зашли в тупик — сторонам не удаётся решить вопрос распределения призового фонда: чемпион хочет получить ровно половину, мексиканец же готов предложить казахстанцу 35%. Напомним, за первый бой Головкин получил 30% призового фонда, а сам поединок состоялся в сентябре 2017-го года и завершился вничью.

«На самом деле я понимаю позицию Канело, — цитирует Лёффлера LA Times. — Он хочет в сентябре провести бой с кем-то попроще. Как иначе объяснить нежелание предложить Головкину честные, справедливые условия? Всё просто: Альварес думал, что сумеет побить Головкина (в первом поединке), но у него ничего не получилось. Если бы Канело был уверен в победе, то обязательно предложил бы Головкину более честное распределение призового фонда».

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