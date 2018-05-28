Канело Альварес нуждается в реванше с Геннадием Головкиным — Лёффлер

Команда мексиканца Канело Альвареса (49-1-2, 34 КО) совершенно зря отказалась выполнять условия стороны Геннадия Головкина (38-0-1, 34 КО) и вышла из переговорного процесса о реванше боксёров, поскольку репутация Альвареса серьёзно пострадала после допингового скандала, и обелить имя у Канело получится только в повторном поединке с Геннадием.

Такую точку зрения в интервью Las Vegas Review Journal высказал промоутер Головкина Том Лёффлер

«Я действительно думаю, что Канело нуждается в реванше с Головкиным, чтобы сохранить лицо, учитывая жаркую полемику вокруг проваленных допинг-тестов и слухов, что он принимал что-то (запрещённое) ещё перед первым боем. Теперь, когда Канело подписался на постоянные тесты VADA, он должен доказать, что может драться точно так же (как в первом поединке с Головкиным)», — объяснил свою позицию Лёффлер.

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