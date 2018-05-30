Президент WBC рекомендует Головкину соглашаться на условия Альвареса

Как мы сообщали ранее, чемпион WBC, WBA Super, IBF в среднем весе Геннадий Головкин (38-0-1, 34 КО) из Казахстана передумал драться с мексиканцем Саулем Альваресом (49-1-2, 34 КО) за 35% призового фонда и требует равного распределения гонораров.

Президент WBC Маурисио Сулейман не в восторге от решения чемпиона, ведь на кону огромные деньги: «Я вижу ситуацию так: Головкин пытается пересмотреть условия сделки, на которую он ранее согласился. Я не знаю всех деталей, но чувствую, что Головкин в попытке заработать несколько лишних копеек рискует потерять много гривен».

«Если ты действительно стремишься доказать, что являешься лучшим бойцом дивизиона, то подпиши контракт и дерись с Канело 15 сентября. Вот что я ему посоветовал бы», — заявил Сулейман в интервью ESPN Deportes.

Напомним, первый бой между Головкиным и Альваресом состоялся в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в сентябре 2017-го года и завершился спорной ничьей. За тот бой Головкин получил 30% призового фонда.

Стороны согласились провести реванш в мае на почти тех же условиях — гонорар чемпиона вырос до 35%, но бой не состоялся по причине допинг-скандала, в который угодил мексиканец.

Учитывая допинг-скандал, а также шанс потерять без боя титул IBF Головкин заявил, что требует 50% призового фонда. Сторона Альвареса заявила, что реванш состоится только на старых условиях.

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