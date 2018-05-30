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Президент WBC ставит Головкина перед выбором: Если не Альварес, то Чарло
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Президент WBC ставит Головкина перед выбором: Если не Альварес, то Чарло 

Vringe.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
Президент Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман продолжает надеяться, что команды чемпиона мира в среднем весе (до 72,6 кг) казахстанца Геннадия Головкина (38-0-1, 34 КО) и мексиканца Канело Альвареса (49-1-2, 34 КО) сумеют прийти к общему знаменателю и договориться о реванше.
Но если этого всё же не произойдёт, тогда Головкину придётся встретиться с обязательным претендентом WBC, обладателем «временного» титула организации из США Жермаллом Чарло (27-0, 21 КО).
«Головкин может рассчитывать на нашу всецелую поддержку, но если его реванш с Альваресом не состоится, тогда ему придётся провести защиту против (Жермалла) Чарло, — приводит слова Сулеймана ESPN Deportes. — В целом картина ясна, и со своей стороны мы рекомендуем Геннадию поступать в соответствии со своими интересами. Он хочет провести реванш с Канело, хочет заработать деньги, которые принесёт этот поединок, хочет, чтобы за этим следил весь мир. Он долгие годы очень много сил вкладывал, чтобы добиться нынешнего положения, и чтобы рисковать всем этим из-за далеко не самого принципиального вопроса (разделения призового фонда). В общем, для меня будет странным, если он не проведёт реванш с Канело».
Добавим, что на обязательной защите для Головкина настаивает также и IBF, обещая лишить Геннадия титула, если он не проведёт поединок против украинца Сергея Деревянченко (12-0, 10 КО).
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