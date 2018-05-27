Промоутер — о том, почему реванш между Головкиным и Альваресом не состоится

Как мы сообщали ранее, переговоры между командами чемпиона WBC, WBA Super, IBF в среднем весе (до 72,6 кг) казахстанца Геннадия Головкина (38-0-1, 34 КО) и претендента из Мексики Сауля Альвареса (49-1-2, 34 КО) зашли в тупик.

Промоутер чемпиона Том Лёффлер (360/GGG Promotions) подтвердил, что сторонам не удалось согласовать вопрос распределения призового фонда: «Мы встретились с Головкиным, обсудили условия реванша. Его слова: „Я — чемпион, требую честной сделки. Хочу распределения призового фонда в соотношении 50/50“».

Первый бой между Головкиным и Альваресом состоялся в сентябре 2017-го года в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и завершился спорной ничьей. Ожидалось, что второй бой состоится здесь же, на T-Mobile арене в мае 2018-го года, но после того, как в февральских допинг-пробах претендента был выявлен запрещённый препарат кленбутерол, бой пришлось перенести на сентябрь 2018-го года.

«Мы пошли на ряд уступок в первом поединке, — вспоминает промоутер Головкина. — Согласились на очень небольшой процент призовых (70/30 в пользу Канело). Головкин доказал в ринге свою рыночную стоимость, но Канело продолжает настаивать на том, чтобы большая часть призовых досталась ему. Они хотят распределение гонорара 65/35 в пользу Канело. Головкин же согласен только на 50/50. Он — чемпион. Нечестно предлагать ему только 35%».

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