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Состоится ли реванш между Головкиным и Альваресом? Отвечает промоутер
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Состоится ли реванш между Головкиным и Альваресом? Отвечает промоутер 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Промоутер Оскар де ла Хойя (Golden Boy Promotions) посредством соцсетей настаивает на том, что реванш между подопечным, популярным мексиканским бойцом Саулем Альваресом (49-1-2, 34 КО) и чемпионом WBC, WBA Super, IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (38-0-1, 34 КО) состоится или же на их условиях, или вовсе не состоится.
«Канело двигается дальше. Может ли он в сентябре вновь встретиться с Головкиным? Разве что в том случае, если казахстанец согласится на те условия, о которых мы договорились после первого боя», — заявил де ла Хойя.
Напомним, камнем преткновения в переговорном процессе стал вопрос о распределении призового фонда. В первом поединке, состоявшемся в сентябре 2017-го года и завершившемся вничью, чемпион согласился на 30%. Стороны договорились, что в реванше, запланированном на 5 мая, Головкину достанутся 35%.
После того, как Альварес в феврале провалил две кряду допинг-пробы (выявлен запрещённый препарат кленбутерол), бой пришлось отменить и перепланировать на сентябрь.
На Головкина давит Международная федерация бокса (IBF) — чемпион должен в следующем поединке дать бой обязательному претенденту Сергею Деревянченко (12-0, 10 КО) из Украины или же отказаться от титула.
Учитывая эти два момента, Головкин решил затребовать от Golden Boy Promotions равного распределения призового фонда — команда Альвареса категорически отказывается соглашаться с требованиями чемпиона.
Читайте также: Канело Альварес нуждается в реванше с Геннадием Головкиным — Лёффлер
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