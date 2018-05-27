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Видео боя: Джервин Анкахас — Джонас Султан, HD 1080
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Видео боя: Джервин Анкахас — Джонас Султан, HD 1080 

Vringe.com 6 часов назад
Фото: Vringe.com
vRINGe.com предлагает вашему вниманию видеозапись боксёрского поединка между Джервином Анкахасом и Джонасом Султаном, который состоялся 26 мая 2018 года во Фресно (США). Напоминаем, что записи многих других поединков вы всегда можете найти в нашем видеоархиве.
Информация для правообладателей: данная видеозапись находится в публичном доступе на стороннем сайте, посему команда ресурса vRINGe не несёт ответственность за то, что она может содержать. По этой же причинe редакция ресурса также не гарантирует доступность видеозаписи сейчас или в будущем. Спасибо за понимание.
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