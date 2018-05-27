Джарретт Хёрд засматривается на Келла Брука: Реванш с Ларой мне не нужен

Чемпион мира по версиям IBF и WBA в первом среднем весе (до 69,9 кг) Джарретт Хёрд (22-0, 15 KO) не собирается следовать указанию Всемирной боксёрской ассоциации о немедленном ответном поединке с Эрисланди Ларой, которого он победил раздельным решением в апреле.

«Не хочу я реванш, — коротко и ясно заявил он ESPN. — Потому что собираюсь стать здесь абсолютным чемпионом, но не знаю, как долго ещё смогу вписываться в лимит дивизиона. Ещё один бой в Ларой будет шагом назад».

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А вот от поединка с британским экс-чемпионом-полусредневесом Келлом Бруком (37-2, 26 КО), который решил выступать в 69,9 кг, американец не откажется.

«Мы хотим бой с ним, так как нам нужен стойкий соперник, кто-то, кто будет конкурентным. А бой с Бруком получится реально состязательным, — сказал Хёрд, хотя бой с Ларой был таким же. — Так как я тут чемпион, ему придётся ехать в Штаты. А если Брук не согласится на нашу встречу, то я просто подерусь с одним из обязательных претендентов или кем-то ещё».

Мнение Келла на этот счёт неизвестно: он в сотый раз пытается добиться домашнего дерби с Амиром Ханом

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