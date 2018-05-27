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Нокаутёр–супертяжеловес Дэниел Дюбуа ставит на Уайлдера, а не земляка Джошуа
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Нокаутёр–супертяжеловес Дэниел Дюбуа ставит на Уайлдера, а не земляка Джошуа 

Vringe.com 6 часов назад
Фото: Vringe.com
20-летний британский проспект супертяжёлого веса Дэниел Дюбуа (7-0, 7 КО) по просьбе Boxing Social поделился мнением насчёт потенциального мегафайта за абсолютное чемпионство между Дионтэем Уайлдером (40-0, 39 КО) и Энтони Джошуа (21-0, 20 КО). Как утверждают некоторые инсайдеры (эти зачастую распространяют фейки), как-то раз на спаррингах Дюбуа отправил в нокдаун нынешнего топ-бойца дивизиона из Лондона. «Это встреча титанов, — сказал он. — Лучшие из лучших. Уайлдер впечатлил меня тем, как прошёл Луиса Ортиса и справился с проблемами. Как бойцу, и как фанату бокса мне это очень понравилось». Британец Дюбуа, возможно, и хотел бы поставить на соотечественника — Джошуа, однако не позволил ложному патриотизму вмешаться в аналитические соображения, и потому заявил, что склоняется к победе американца. Читайте также: Уайлдер посетил Белый дом: Трамп призвал меня и дальше побеждать нокаутами «Высоченный Дионтэй принесёт в ринг скорость, ударную мощь и (непредсказуемые) углы (атаки). Посмотрим. Энтони также не мальчик для битья, так что поглядим, что будет. Нас ждёт фантастический спектакль», — подчеркнул он. Подписание контракта, судя по новостям, не за горами. Сейчас стороны никак не могут определиться с местом встречи: Джошуа ультимативно требует бой в Соединённом Королевстве, а Уайлдер, естественно, не хочет никуда выезжать из Штатов. Оба при этом неоднократно ранее заявляли, что «настоящие бойцы» и «согласны драться хоть на Луне».
Что до самого Дюбуа, то 23 июня на O2 Arena в Гринвиче (Англия) он сразится с земляком-джорнименом Томасом Литтлом (10-5, 3 КО) за вакантное место чемпиона Британии.
Публикация от Daniel Dubois (@dynamite_daniel_dubois)
24 Май 2018 в 8:56 PDT  Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.
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