Давид Лемьё закрыл поражение Сондерсу деклассированием стойкого Ашура

Centre Videotron, Квебек, Канада. Экс-чемпион мира по версии IBF в среднем весе (до 72,6 кг) Давид Лемьё (39-4, 33 КО), несмотря на обещания накануне, не смог досрочно пройти безударного середняка Карима Ашура (26-5-3, 4 КО) и довольствовался лишь победой по очкам в первом после бесславного поражения Билли Джон Сондерсу бою.

Встреча, однако, была предельно односторонней: местный фаворит делал с оппонентом, что хотел, и от нокаута Карима спасли только крепкая голова и недюжинное умение выживать. В 12-м раунде Ашур побывал в нокдауне, поднялся, и сумел-таки достоять до финального гонга.

Судьи в итоге увидели тотальное преимущество Лемьё: 119-108, 120-107 и 119-107. UD 12.

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Лемьё-Ашур (появится позднее)

Напомним, Давид уже не в первый раз провалил взвешивание, после чего в его команде заговорили о переходе в суперсредний вес (до 76,2 кг).

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