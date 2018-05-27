Ещё
Давид Лемьё закрыл поражение Сондерсу деклассированием стойкого Ашура
Далее:
Читайте также:
Ещё

Давид Лемьё закрыл поражение Сондерсу деклассированием стойкого Ашура 

Vringe.com 6 часов назад
Фото: Vringe.com
Centre Videotron, Квебек, Канада. Экс-чемпион мира по версии IBF в среднем весе (до 72,6 кг) Давид Лемьё (39-4, 33 КО), несмотря на обещания накануне, не смог досрочно пройти безударного середняка Карима Ашура (26-5-3, 4 КО) и довольствовался лишь победой по очкам в первом после бесславного поражения Билли Джон Сондерсу бою.
Встреча, однако, была предельно односторонней: местный фаворит делал с оппонентом, что хотел, и от нокаута Карима спасли только крепкая голова и недюжинное умение выживать. В 12-м раунде Ашур побывал в нокдауне, поднялся, и сумел-таки достоять до финального гонга.
Судьи в итоге увидели тотальное преимущество Лемьё: 119-108, 120-107 и 119-107. UD 12.
ВИДЕОЗАПИСЬ боя Лемьё-Ашур (появится позднее)
Напомним, Давид уже не в первый раз провалил взвешивание, после чего в его команде заговорили о переходе в суперсредний вес (до 76,2 кг).
Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.
Vringe.com: последние новости
Торги не понадобились — Портер и Гарсиа договорились о поединке Видео боя: Гегард Мусаси — Рафаэль Карвалью Бой Мок–Йылдырым стал отборочным по WBC, Лоленга едет готовиться на Кубу
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Антигерою финала ЛЧ угрожают убийством10
Загитова высказалась об уходе от Тутберидзе27
СМИ объяснили ошибку вратаря в финале Лиги чемпионов42
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие110
Загитова рассказала о первом дне с акита-ину9
Видео
01:08
Мутко может распрощаться со спортом навсегда
Футбол
01:04
Аршавин «выгрыз» гол в матче чемпионата Казахстана
Футбол
04:09
Медведева рассказала о полном искоренении страха
Фигурное катание
02:20
НХЛ представила официальный видеоанонс финала Кубка Стэнли
Хоккей
00:27
Роналду призвал переименовать Лигу чемпионов
Футбол
00:38
Звезда испанского футбола пожаловался на Киев
Футбол
00:10
В НХЛ поблагодарили жену Овечкина за его игру
Хоккей
00:10
Овечкин пренебрег суевериями после победы
Хоккей
00:28
Российскому спорту предрекли новый триллер
Летние виды спорта Прочее
03:28
Опубликован официальный гимн ЧМ-2018
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение