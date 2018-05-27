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Фестиваль нокдаунов: неистовый монгол Ньямбаяр поколотил опытного Эскандона
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Фестиваль нокдаунов: неистовый монгол Ньямбаяр поколотил опытного Эскандона 

Vringe.com 4 часа назад
Фото: Vringe.com
Билокси, США. Серебряный призёр Олимпиады-2012 в составе сборной Монголии Тугстсогт Ньямбаяр (10-0, 9 КО) более чем убедительно прошёл серьёзнейший тест в профикарьере, избив бывшего «временного» чемпиона мира в двух категориях (до 55,3 кг и до 57,2 кг) колумбийца Оскара Эскандона (25-4, 17 КО) в трёх раундах.
Монгол бодро начал встречу, но в конце первого раунда выслушал отсчёт рефери, потеряв равновесие после бокового соперника. Неудача не смутила Ньямбаяра, и во втором раунде Эскандон дважды побывал в нокдаунах. Ещё трижды Оскар падал в третьем, и рефери принял единственно правильное решение остановить поединок.
Добавим, что Эскандон вышел в ринг впервые после досрочного поражения от чемпиона мира WBC американца Гэри Расселла-младшего в мае прошлого года.
ВИДЕОЗАПИСЬ боя Ньямбаяр-Эскандон
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