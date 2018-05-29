Тони Беллью ответил Адонису Стивенсону: Четыре раунда — и тебе крышка

Бывший претендент на титул чемпиона мира в полутяжёлом весе, экс-чемпион мира в тяжёлой категории, а ныне супертяжеловес британец Тони Беллью (30-2-1, 20 КО) уверен, что если бы им с Адонисом Стивенсоном (29-1-1, 24 КО) довелось выяснять отношения ещё раз, ничем хорошим для канадо-гаитянского «Супермена» это бы не закончилось.

В 2013 году Беллью посягнул на принадлежащий Стивенсону титул WBC в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) и потерпел досрочное поражение (ТКО 6). Проведя с тех пор семь успешных защит, Адонис несколько дней назад заявил о готовности отправиться в Британию, чтобы наподдать Тони ещё раз в реванше.

Беллью такая перспектива явно не пугает: «Во-первых, у него на самом деле нет никакого стремления драться со мной. А во-вторых, если он поднимется хотя бы в тяжёлый вес, я разберусь с ним за шесть раундов. Хотя, нет, даже за четыре. Просто изобью его. Нет ни шанса, что он сможет потрясти меня в крузервейте. Он просто ничем не сможет мне навредить».

«Я всегда говорил, что в полутяжёлом весе была ослабленная и уставшая версия меня, но после того, как я покинул этот дивизион и поднялся выше, я стал совершенно другим зверем. Я не говорю, что являюсь крутейшим технарём в мире, нет. Но я сделал кое-какие улучшения и изменения, которые другие бойцы не делают. Это умно — вот и всё», — прояснил своё преображение Тони.

Добавим, что после поражения от Стивенсона Беллью не проигрывал, одержав 10 побед подряд, в том числе две в супертяжах над Дэвидом Хэем

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По материалам BoxingScene

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