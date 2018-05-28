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В эти выходные на Преображенке прошли соревнования по самбо
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В эти выходные на Преображенке прошли соревнования по самбо 

Управа района Преображенское 3 часа назад
Фото: Управа района Преображенское
Городской турнир по самбо среди московских школьников состоялся в эту субботу в физкультурно-оздоровительном комплексе школы №1505 «Преображенская».
Организаторами турнира стали Центр патриотического воспитания и школьного спорта совместно с Федерацией самбо Москвы. За титул чемпионов сразятся самые сильные борцы-юниоры из московских школ. В поединках участвовали юноши 2004-2008 годов рождения — соревнования проходили как в командном, так и в личном первенстве. Поединки проводились между бойцами разных возрастов и разных возрастных категорий.
Каждая школа могла выставить в каждой весовой категории не более двух бойцов. Победителей в личном первенстве определили, подведя итоги финальных спортивных поединков. Командные места распределили, подсчитав сумму баллов, которые набрали все участники команды.
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