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Джефф Хорн о бое с Кроуфордом: Когда будет трудно, буду думать о жене и дочке
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Джефф Хорн о бое с Кроуфордом: Когда будет трудно, буду думать о жене и дочке 

Vringe.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
Чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе (до 66,7 кг) австралиец Джефф Хорн (18-0-1, 12 КО) заверил, что подойдёт к предстоящей защите против американца Теренса Кроуфорда (32-0, 23 КО) в абсолютной психологической и физической готовности, несмотря на попытки соперника и его команды вывести его из равновесия.
Напомним, что встреча запланирована на 9 июня в Лас-Вегасе (США). Изначально бой был намечен на 14 апреля, но из-за травмы Теренса его перенесли.
«Они пытаются заставить меня нервничать и сомневаться в себе, но у них ничего не получится. Я не боюсь этого парня. В боксе нужно быть уверенным, а если ты будешь думать о поражении, то ни за что его не избежишь, — отметил Хорн в интервью Fox Sports. — К этому бою готовлюсь так, как никогда ранее, и буду без устали прессовать его на протяжёнии всего поединка, думая о семье, о моей жене и дочке, когда будет непросто».
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