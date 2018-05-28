Амир Хан — Келлу Бруку: Я не боюсь, давай драться!

31-летний экс-чемпион мира в суперлёгком весе британец Амир Хан (32-4, 20 КО) уверяет, что готов и хочет мериться силами с соотечественником Келлом Бруком (37-2, 26 КО), опровергая слова последнего, что Амир, мол, боится пересекаться с ним в одном ринге.

«Если ты бросишь мне вызов, тогда давай сделаем бой прямо сейчас. Хотя, Келл, кажется, старательно пытается перевести всё в шуточную плоскость, — рассуждает Амир в интервью Omnisport. — Я вплотную приблизился к нему, подписав контракт с его промоутером, Эдди Херном и Matchroom, и это показывает, что я хочу драться с Келлом. Но он продолжает говорить, что я его боюсь».

«Это неправда. Я с удовольствием проведу с ним поединок, — утверждает Хан. — Это бой масштаба футбольного стадиона, и, возможно, один из последних в моей карьере. Я уже давно в этом спорте, у меня за плечами несколько больших поединков, и я думаю, что уйти с победой над Келлом Бруком было бы просто замечательно».

21 апреля Хан вернулся в ринг после почти 2-летнего перерыва в выступлениях и всего за 40 секунд разобрался с канадцем Филом Ло Греко.

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