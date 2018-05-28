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Келл Брук против Джарретта Хёрда? Эдди Херн не возражает
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Келл Брук против Джарретта Хёрда? Эдди Херн не возражает 

Vringe.com 3 часа назад
Фото: Vringe.com
Эдди Херну, промоутеру бывшего чемпиона мира в полусреднем весе британца Келла Брука (37-2, 26 КО), было бы интересно устроить подопечному бой с обладателем титулов WBA/IBF в первом среднем весе (до 69,9 кг) американцем Джарреттом Хёрдом (22-0, 15 КО), который ранее сам заговорил о такой возможности.
Ближайший выход Келла в ринг запланирован на июль, и это точно не будет что-то значимое. А вот после этого — наверняка.
«Келл будет драться в июле, и после этого мы планируем устроить ему что-то большое, — заявил Херн в интервью Sky Sports. — Конечно, вариант с Амиром (Ханом) остаётся приоритетным, но мне было интересно увидеть комментарии Джарретта Хёрда, бой с которым нам определённо интересен. Джарретт — замечательный боец, очень мощный в этом весе, но Келл жаждет стать чемпионом мира в двух категориях, так что его целью являются все действующие чемпионы».
Напомним, что помимо Хёрда престижные титулы в 69,9 кг удерживают Жермелл Чарло (WBC) и Хайме Мунгуйя (WBO).
Читайте также: Джарретт Хёрд дал устное согласие на бой с Келлом Бруком
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