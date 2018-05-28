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Оренбуржец Спартак Оглы стал победителем международного турнира по боксу
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Оренбуржец Спартак Оглы стал победителем международного турнира по боксу 

ProOren 3 часа назад
Фото: ProOren
Золотую медаль международного турнира по боксу в составе юниорской сборной команды России завоевал спортсмен оренбургского Центра бокса Спартак Оглы. Об этом в понедельник, 28 мая, сообщает пресс-служба Федерации бокса Оренбургской области.
Международный турнир «Мостар» проходил с 24 по 27 мая в Боснии и Герцеговине. В этом году в нем приняли участие более 60 спортсменов из России, Сербии, Черногории, Италии, Словении, Венгрии и Норвегии.
Оренбургский боксер Спартак Оглы выступал в весовой категории до 69 килограмм. Он провел два боя, в которых его соперниками стали спортсмены из Черногории и Сербии.
Отметим, что Спартак Оглы имеет разряд кандидата в мастера спорта России по боксу. На его счету победы в первенстве ПФО, а также участие в турнире первенства России. Спортсмен тренируется под руководством Алексея Ванькова.
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