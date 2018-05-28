Полутяжеловес–проспект Папин встретится с выступавшим в Донецке африканцем

Российский проспект полутяжёлого веса (до 79,4 кг) Алексей Папин (9-0, 8 КО) следующий бой проведёт в следующем месяце в пригороде Москвы (РФ). Об этом сообщил пресс-релиз промоутерской компании, цвета которого защищает пока небитый боксёр.

23 июня в посёлке Жуковка Папин сразится с 35-летним намибийским джорнименом Вильбефорсом Шихепо (25-9, 18 КО), который время от времени может дать бой если не топ-бойцам, то середнякам — вполне.

В 2006 году Шихепо приезжал в Донецк (Украина), где проиграл отказом угла тогда ещё местному Станиславу Каштанову

Читайте также: Папин — о возможном противостоянии с Власовым и о финалистах Суперсерии

В 2017 году Папин провёл четыре поединка, победив во всех, включая бой против экс-претендента Исмаила Силлаха (КО 1).

Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.