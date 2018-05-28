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Полутяжеловес–проспект Папин встретится с выступавшим в Донецке африканцем
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Полутяжеловес–проспект Папин встретится с выступавшим в Донецке африканцем 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Российский проспект полутяжёлого веса (до 79,4 кг) Алексей Папин (9-0, 8 КО) следующий бой проведёт в следующем месяце в пригороде Москвы (РФ). Об этом сообщил пресс-релиз промоутерской компании, цвета которого защищает пока небитый боксёр.
23 июня в посёлке Жуковка Папин сразится с 35-летним намибийским джорнименом Вильбефорсом Шихепо (25-9, 18 КО), который время от времени может дать бой если не топ-бойцам, то середнякам — вполне.
В 2006 году Шихепо приезжал в Донецк (Украина), где проиграл отказом угла тогда ещё местному Станиславу Каштанову.
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В 2017 году Папин провёл четыре поединка, победив во всех, включая бой против экс-претендента Исмаила Силлаха (КО 1).
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