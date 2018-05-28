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Сефер Сефери обещает «легенде XXI века» Тайсону Фьюри тяжёлый бой
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Сефер Сефери обещает «легенде XXI века» Тайсону Фьюри тяжёлый бой 

Vringe.com 45 минут назад
Фото: Vringe.com
39-летний бывший тяжеловес Сефер Сефери (23-1, 21 КО), которого у экс-чемпиона мира Тайсона Фьюри (25-0, 18 КО) выбрали в соперники для боя-возвращения, намерен 9 июня устроить апсет — отправить скандального британского супертяжеловеса на пенсию теперь уже по-настоящему. Проживающий в Германии албанец при этом относится к именитому противнику весьма уважительно.
«Для Фьюри это будет очень тяжёлый бой, — хорохорится андердог. — Я дисциплинирован и всегда готов драться с кем угодно, так что просто ему точно не будет. Еду в Манчестер побеждать одну из боксёрских легенд 21 века».
«Фьюри высок и силён, но он не готов к тому прессингу, который я устрою ему на ринге. 2,5 года без бокса — это серьёзный срок, и никто не знает, тот ли он по-прежнему боец, который свергнул Владимира Кличко. Так что я обеими руками хватаюсь за возможность заявить о себе», — цитирует Сефери Sky Sports.
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Напомним, по мнению букмекеров, многих экспертов и фанатов, у Сефери совсем немного шансов на успех в бою с Тайсоном, который выйдет на ринг впервые за 31 месяц.
Единственное поражение Сефери потерпел от рук «обычного» чемпиона WBA сирийца Мануэля Чарра (31-4, 17 КО) в сентябре 2016-го года.
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