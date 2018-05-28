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Лукас Маттиссе: Хочу драться с тем Пакьяо, которого видел в телевизоре
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Лукас Маттиссе: Хочу драться с тем Пакьяо, которого видел в телевизоре 

Vringe.com 3 часа назад
Фото: Vringe.com
«Обычный» чемпион мира WBA в полусреднем весе (до 66,7 кг) Лукас Маттиссе (39-4, 36 КО) надеется, что 14 июля в Куала-Лумпуре (Малайзия) ему будет противостоять тот самый Мэнни Пакьяо (59-7-2, 38 КО), который несколько лет назад наводил ужас на несколько дивизионов — необузданный и сверхэнергичный Пакмен. Тот самый, которого мы уже давно не видели.
«Он уважаемый чемпион, но и я также. Дерусь-то я уже давненько. Да, у него навалом опыта, и, знаете что?.. Я надеюсь, что мне будет противостоять тот боксёр, бои которого я ранее смотрел по ТВ. Для меня и карьеры это всё очень-очень важно», — цитирует Маттиссе World Boxing News.
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Лукас провёл два месяца вступительных тренировок на ОФП и кондиции в Аргентине, а уже с месяц рубится в зале на территории США.
«Остаётся ещё 1,5 месяца, так что я буду отменно готов. Как по мне, классный бой, поскольку наши похожие стили гарантируют зрелище», — привычно добавил Маттиссе.
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