Лукас Маттиссе: Хочу драться с тем Пакьяо, которого видел в телевизоре

«Обычный» чемпион мира WBA в полусреднем весе (до 66,7 кг) Лукас Маттиссе (39-4, 36 КО) надеется, что 14 июля в Куала-Лумпуре (Малайзия) ему будет противостоять тот самый Мэнни Пакьяо (59-7-2, 38 КО), который несколько лет назад наводил ужас на несколько дивизионов — необузданный и сверхэнергичный Пакмен. Тот самый, которого мы уже давно не видели.

«Он уважаемый чемпион, но и я также. Дерусь-то я уже давненько. Да, у него навалом опыта, и, знаете что?.. Я надеюсь, что мне будет противостоять тот боксёр, бои которого я ранее смотрел по ТВ. Для меня и карьеры это всё очень-очень важно», — цитирует Маттиссе World Boxing News.

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Лукас провёл два месяца вступительных тренировок на ОФП и кондиции в Аргентине, а уже с месяц рубится в зале на территории США.

«Остаётся ещё 1,5 месяца, так что я буду отменно готов. Как по мне, классный бой, поскольку наши похожие стили гарантируют зрелище», — привычно добавил Маттиссе.

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