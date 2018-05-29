Фьюри намерен уничтожить Джошуа и Уайлдера 

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелой весовой категории Тайсон Фьюри заявил, что он полон решимости уничтожить своих соперников — британца Энтони Джошуа и американца Деонтея Уайлдера.
«Я просто сижу здесь и думаю, что все, что сказал мне Рой Джонс было правдой. Я не могу спать по ночам, зная, что люди думают, что Джошуа либо Уайлдер лучше меня. Я собираюсь попасть в Энтони шестью левыми джебами подряд. Возможно, вы решили, что я прошлое, однако я решительнее, нежели когда-либо. Я хочет уничтожить всех вас», — приводит слова Тайсона Фьюри BoxingScene.