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Фьюри намерен уничтожить Джошуа и Уайлдера
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Фьюри намерен уничтожить Джошуа и Уайлдера 

SPORT24.ru 3 часа назад
Бывший чемпион мира по боксу в тяжелой весовой категории Тайсон Фьюри заявил, что он полон решимости уничтожить своих соперников — британца Энтони Джошуа и американца Деонтея Уайлдера.
«Я просто сижу здесь и думаю, что все, что сказал мне Рой Джонс было правдой. Я не могу спать по ночам, зная, что люди думают, что Джошуа либо Уайлдер лучше меня. Я собираюсь попасть в Энтони шестью левыми джебами подряд. Возможно, вы решили, что я прошлое, однако я решительнее, нежели когда-либо. Я хочет уничтожить всех вас», — приводит слова Тайсона Фьюри BoxingScene.
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