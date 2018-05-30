Бой Гроувз — Смит в рамках финала WBSS состоится в августе или сентябре

Финальный поединок Всемирной боксерской суперсерии во втором среднем весе пройдет в августе или сентябре.

Оба боксера завоевали право на участие в финале, но проведение боя было отложено из-за травм. Гроувз травмировал плечо в полуфинальном бою с Крисом Юбенком-младшим, а Смит травмировал локоть во время спарринга.

Недавно появлялась неофициальная информация, что Гроувз не успеет восстановиться в установленные сроки и будет заменен на Юбенка, но сейчас оба боксера допущены врачами к выходу на ринг, и организаторы турнира заняты поиском даты проведения боя.

По регламенту турнира финальный поединок должен был состояться в мае этого года.