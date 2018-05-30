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Бой Гроувз — Смит в рамках финала WBSS состоится в августе или сентябре
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Бой Гроувз — Смит в рамках финала WBSS состоится в августе или сентябре 

Советский спорт 2 часа назад
Фото: Vringe.com
Финальный поединок Всемирной боксерской суперсерии во втором среднем весе пройдет в августе или сентябре.
Оба боксера завоевали право на участие в финале, но проведение боя было отложено из-за травм. Гроувз травмировал плечо в полуфинальном бою с Крисом Юбенком-младшим, а Смит травмировал локоть во время спарринга.
Недавно появлялась неофициальная информация, что Гроувз не успеет восстановиться в установленные сроки и будет заменен на Юбенка, но сейчас оба боксера допущены врачами к выходу на ринг, и организаторы турнира заняты поиском даты проведения боя.
По регламенту турнира финальный поединок должен был состояться в мае этого года.
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