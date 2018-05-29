Тайсон Фьюри обратился к Джошуа и Уайлдеру

Бывший чемпион мира в хэвивейте говорливый британец Тайсон Фьюри (25-0, 18 КО) с нетерпением ожидает возвращения в ринг — не боксировавший с ноября 2015-го года экс-чемпион 9 июня в Манчестере (Великобритания) встретится с албанцем Сефером Сефери (23-1, 21 КО).

Многие убеждены, что столь длительный перерыв может пагубно сказаться на действиях Фьюри, но сам боксёр уверяет, что ничего подобного с ним не произойдёт: «Я не могу спать ночами. Меня мучает мысль о том, что многие болельщики считают, что (чемпион WBC) Дионтэй Уайлдер или же (чемпион WBA Super, WBO, IBF) Энтони Джошуа могут меня побить. Хочу поскорее доказать обратное. Джошуа, не моргнёшь и глазом, как я тебе нанесу шесть кряду левых хуков. Уайлдер, я иду за тобой!»

«Возможно, вы оба считаете, что я про**ал всё, что у меня было. Что Тайсон Фьюри остался в прошлом. Но я решительно настроен уничтожить вас обоих. Если какой-нибудь крузер или полутяж поднимутся в дивизион, я и их готов уничтожить», — намекает на соотечественника Тони Беллью (30-2-1, 20 КО) разбушевавшийся Фьюри.

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