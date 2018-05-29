Проспекту хэвивейта Хрговичу подобрали оппонента — это небитый мексиканец

Супертяжёлому проспекту, бронзовому призёру ОИ-2016 (Рио-де-Жанейро, Бразилия) Филипу Хрговичу (4-0, 3 КО) из Хорватии подобрали очередного соперника. Им оказался некий мексиканец Филиберто Товар (9-0, 5 КО), примечательный ноликом в графе поражений.

Бой состоится 9 июня в Мюнхене (Германия). Отметим, ранее Товар не боксировал за пределами Мексики. Тем не менее, Хргович надеется, что его соперник достаточно таки высокого уровня боец: «Верю, что Товар является хорошим боксёром. Его рейтинг говорит сам за себя. Важно уважать каждого соперника, не допустить недооценки. Это бой в супертяжёлом весе, и он попытается побить меня».

«Я рад работой промоутера (Sauerland Event), своим прогрессом, — отметил хорват. — Знаю, вскоре мне предстоит помериться силами с лучшими бойцами мира. Но необходимо подходить к этому постепенно, шаг за шагом. И предстоящий бой — важный шаг в моей карьере».

«Хочу завоевать множество чемпионских поясов. Чем больше, тем лучше. И мой промоутер, и менеджер работают в этом направлении. Чтобы быть настоящим чемпионом, нужно сражаться с лучшими, побеждать лучших», — цитирует бойца BoxingTalk.

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