На M-1 Challenge 94 в Оренбурге гости увидят женский бой

Свой первый бой на профессиональной арене проведет оренбурженка Асия Клютова. Мастер спорта и чемпион России по комплексному единоборству выйдет на бой во время международного турнира M-1 Challenge 94.

Клютова представит на главной арене Центр единоборств «Цеста». Девушка служит в управлении судебных приставов, ей 27 лет. Начинала спортивную карьеру с вольной борьбы, став в итоге мастером спорта. После — перешла на смешанные направления.

В промоушене M-1 Global это первый женский бой за несколько лет. Последняя аналогичная встреча за титул состоялась в 2010 году. Обладателем чемпионского пояса стала Яна Куницкая , которая в 2013 году заявила о завершении карьеры.

Напомним, турнир M-1 Сhallenge пройдет в СКК «Оренбуржье» 15 июня. Бои начнутся в 17.00.