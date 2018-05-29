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На M-1 Challenge 94 в Оренбурге гости увидят женский бой
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На M-1 Challenge 94 в Оренбурге гости увидят женский бой 

ProOren 2 часа назад
Свой первый бой на профессиональной арене проведет оренбурженка Асия Клютова. Мастер спорта и чемпион России по комплексному единоборству выйдет на бой во время международного турнира M-1 Challenge 94.
Клютова представит на главной арене Центр единоборств «Цеста». Девушка служит в управлении судебных приставов, ей 27 лет. Начинала спортивную карьеру с вольной борьбы, став в итоге мастером спорта. После — перешла на смешанные направления.
В промоушене M-1 Global это первый женский бой за несколько лет. Последняя аналогичная встреча за титул состоялась в 2010 году. Обладателем чемпионского пояса стала Яна Куницкая, которая в 2013 году заявила о завершении карьеры.
Напомним, турнир M-1 Сhallenge пройдет в СКК «Оренбуржье» 15 июня. Бои начнутся в 17.00.
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