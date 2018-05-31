Фьюри пригласил Трампа на свой бой с Сефери 

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super/WBO/IBF/IBO Тайсон Фьюри возобновит карьеру 9 июня в турнире в Манчестере, его соперником станет 39-летний албанец Сефер Сефери. Фьюри пригласил на свой бой президента США Дональда Трампа.
"Мистер президент, приглашаю вас в знаменитый город Манчестер, где пройдёт мой первый после возвращения на ринг бой. Я оставил для вас два VIP-билета. Вам нужен настоящий чемпион-тяжеловес, а не этот Деонтей Уайлдер", — написал Фьюри на своей официальной странице в «Твиттере».