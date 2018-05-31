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Эррол Спенс о том, какое качество для боксера является важнейшим
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Эррол Спенс о том, какое качество для боксера является важнейшим 

ToFight.ru 2 часа назад
Чемпион IBF в полусреднем весе Эррол Спенс рассказал о том, какое качество наиболее важно развивать боксеру — сообщает secondsout.com. 16 июня американцу предстоит обязательная защита титула против непобежденного Карлоса Окампо.
«Мы много работаем над планом на бой с Окампо. В боксе ключевую роль играет тайминг. Это качество важнее скорости. Тайминг и точность — вот над чем я упорно работаю на тренировках. Можно быть быстрым, и при этом не попадать в соперника, чего тогда стоит твоя скорость?» — считает Эррол Спенс.
Кроме того, чемпион заявил, что следом хочет встретиться с победителем боя «Дэнни Гарсия — Шон Портер».
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