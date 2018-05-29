Ещё
Нокаутированный в суперлёгком дивизионе Редкач вернётся в бою против полусредневеса
Далее:
Читайте также:
Ещё

Нокаутированный в суперлёгком дивизионе Редкач вернётся в бою против полусредневеса 

Vringe.com 48 минут назад
Фото: Vringe.com
В конце 2017 года украинский середняк Иван Редкач (20-4-1, 16 КО), у которого не заладилось в лёгком весе, решил попытать счастья в суперлёгком дивизионе, и устроил яркую «колхозную» драку с американцем Джоном Молиной. Бой закончился для перебравшегося на ПМЖ в Калифорнию уроженца Шостки плачевно: свалив противника во 2-м раунде, он проиграл ему нокаутом в 4-м.
После тяжёлого поражения возвращение на ринг Иван запланировал в категории… полусреднего веса (до 66,7 кг). По крайней мере, об этом говорит запись на Boxrec.com. В соперниках у Редкача значится некто Брайан Джонс (14-8, 8 КО) из США, который иногда боксирует даже в младшем среднем весе (до 69,9 кг).
С другой стороны, уровень противников американца не впечатляет, а побеждал он лишь тех, у кого поражений было больше, чем триумфов, либо дебютантов. Джонс проиграл досрочно только раз — полтора года назад его забил в 6-м раунде середняк Томас Дюлорме. На дату боя с Редкачом — это 9 июня — Брайан не будет боксировать почти 13 месяцев.
ВИДЕОЗАПИСЬ боя Молина-Редкач
Год назад Иван устроил хороший бой с крепким доминиканцем Архенисом Мендесом, уступив тому (по мнению судей, но многие фанаты были несогласны с вердиктом) раздельным решением.
Встреча Редкач–Джонс состоится на ринге Staples Center в Лос-Анджелесе (США).
Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.
Vringe.com: последние новости
Тайсон Фьюри обратился к Джошуа и Уайлдеру Нокаутёр–супертяжеловес Дэниел Дюбуа ставит на Уайлдера, а не земляка Джошуа Видео боя: Тим Цзю — Ларри Сиву, HD 720
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва и Минск договорились о визах10
Лондон озвучил требования Абрамовичу82
Кремль прокомментировал переезд Абрамовича в Израиль201
Победителя ЧМ-2018 вычислили по калькулятору20
Самедов отказался цепляться за футбол
Видео
00:57
Москва и Минск договорились о визах
ЧМ по футболу 2018 Футбол
04:49
Касаткина открестилась от жизни с «унылым куском говна»
Теннис
00:44
Загитова извинилась перед фанатами
Фигурное катание
01:09
Лондон, гудбай
Футбол
02:04
Лондон озвучил требования Абрамовичу
Футбол Ближний Восток
03:14
«Мне позвонил Путин»: главный момент карьеры Овечкина
Хоккей
01:08
Мутко может распрощаться со спортом навсегда
Футбол
00:40
После ЧМ-2018 россиян сразу лишат пива на стадионах
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:04
Аршавин «выгрыз» гол в матче чемпионата Казахстана
Футбол
00:39
Песков напомнил условие получения гражданства Монсоном
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение