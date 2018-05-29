Нокаутированный в суперлёгком дивизионе Редкач вернётся в бою против полусредневеса

В конце 2017 года украинский середняк Иван Редкач (20-4-1, 16 КО), у которого не заладилось в лёгком весе, решил попытать счастья в суперлёгком дивизионе, и устроил яркую «колхозную» драку с американцем Джоном Молиной. Бой закончился для перебравшегося на ПМЖ в Калифорнию уроженца Шостки плачевно: свалив противника во 2-м раунде, он проиграл ему нокаутом в 4-м.

После тяжёлого поражения возвращение на ринг Иван запланировал в категории… полусреднего веса (до 66,7 кг). По крайней мере, об этом говорит запись на Boxrec.com. В соперниках у Редкача значится некто Брайан Джонс (14-8, 8 КО) из США, который иногда боксирует даже в младшем среднем весе (до 69,9 кг).

С другой стороны, уровень противников американца не впечатляет, а побеждал он лишь тех, у кого поражений было больше, чем триумфов, либо дебютантов. Джонс проиграл досрочно только раз — полтора года назад его забил в 6-м раунде середняк Томас Дюлорме. На дату боя с Редкачом — это 9 июня — Брайан не будет боксировать почти 13 месяцев.

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Молина-Редкач

Год назад Иван устроил хороший бой с крепким доминиканцем Архенисом Мендесом, уступив тому (по мнению судей, но многие фанаты были несогласны с вердиктом) раздельным решением.

Встреча Редкач–Джонс состоится на ринге Staples Center в Лос-Анджелесе (США).

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