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Для Донэйра прорабатывают новую тропу к титулу: теперь во Франции
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Для Донэйра прорабатывают новую тропу к титулу: теперь во Франции 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Филиппинский ветеран и бывший чемпион в нескольких категориях Нонито Донэйр (38-5, 24 KO) явно забрался не в свой дивизион, решив боксировать с ребятами в полулёгком весе (до 57,2 кг). Об этом Boxing News заявил промоутер «Флэша» Ричард Шафер, добавив, что ударная мощь Донэйра проявляется не выше 55,3 кг, а лучше и вовсе в 53,5 кг.
По словам функционера, 23 июня в легчайшем весе пока ещё вакантно место чемпиона WBC разыграют таец Петч Сор Читпаттана (46-0, 31 КО) и француз Нордин Убаали (14-0, 11 КО) из подотчётной Шаферу дочерней компании Ringstar France.
«Так что, надеюсь, Убаали победит. А затем, возможно, Донэйр бросит ему вызов», — отметил промоутер, добавив, что идея состоит в том, чтобы такой титульный бой состоялся во Франции.
Филиппинец не боксировал в весе до 53,5 кг с 2011 года.
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