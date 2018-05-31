Нонито Донэйр просится в Суперсерию

Филиппинский ветеран, бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Нонито Донэйр (38-5, 24 КО) не скрывает желания принять участие во втором сезоне популярного турнира Всемирная боксёрская суперсерия (WBSS) в легчайшем весе (до 53,5 кг).

Как мы сообщали ранее, в турнире выступят все сливки дивизиона: чемпион WBO Золани Тете (27-3, 21 КО) из ЮАР, «суперчемпион» WBA Райан Барнетт (19-0, 9 КО) из Великобритании, «обычный» чемпион WBA Наоя Иноуэ (16-0, 14 КО) из Японии и чемпион IBF Эммануэль Родригес (18-0, 12 КО) из Пуэрто-Рико.

«Я бы с удовольствием принял участие в турнире, — сообщил ветеран в интервью Ring TV. — Это было бы просто невероятно. Я ведь из тех парней, которые с удовольствием хватались за самые сложные вызовы. А этот турнир… В нём примут участие лучшие бойцы мира. Это именно то, каким и должен быть бокс. Ведь лучшие должны драться с лучшими».

В последнем проведённом поединке в апреле сего года в Белфасте (Северная Ирландия) Донэйр уступил единогласным решением судей местному экс-чемпиону Карлу Фрэмптону (25-1, 14 КО). Тот бой проходил в лимите полулёгкого веса (до 57,2 кг).

Всему своё время — репортаж vRINGe о поединке между Фрэмптоном и Донэйром

«Мне не привыкать боксировать с парнями, которые гораздо крупнее меня. Но для меня не проблема сделать лимит легчайшего веса. Я рад возвращению в свой реальный лимит. Ведь теперь у оппонентов не будет преимущества в антропометрии», — отметил легендарный экс-чемпион.

23 июня в Франции определится чемпион WBC в весе до 53,5 кг. Вакантный титул разыграют таец Петч Сор Читпаттана (46-0, 31 КО) и француз Нордин Убаали (14-0, 11 КО). Последний, как и Донэйр, боксирует под знамёнами промоутера Ричарда Шафера (RingStar Sports/RingStar France). Как мы сообщали ранее, в случае победы француза Донэйр может встретиться с новоявленным чемпионом в дебютной защите титула.

«Знаю, что у Шафера есть ещё один боец в этом весе. Вскоре он подерётся за вакантный титул WBC, — рассуждает Донэйр. — Возможно, я смогу встретиться с ним в дебютной защите титула. Получилась бы отличная драчка, даже не сомневайтесь. Сейчас же мне предстоит самое сложное — ждать вариантов. Я понимаю, что у меня осталось не так то много времени. Не хочу терять его впустую. Хочу насладиться каждой отведенной мне секундой в роли бойца».

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