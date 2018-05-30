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Ломаченко предстоит операция на правом плече
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Ломаченко предстоит операция на правом плече 

Чемпионат.com 30 мая 2018
Фото: Vringe.com
Чемпион мира по версии WBA в легком весе украинец Василий Ломаченко готовится к операции, которая назначена на 30 мая в США.
«Мне предстоит операция на правом плече. Травму я получил во втором раунде поединка с Хорхе Линаресом. Я сразу понял, что что-то не так с моим плечом, но я не мог разочаровать своих поклонников оправданиями. Спасибо за добрые слова, которые я уже получил. Я вернусь на ринг в этом году», — написал Ломаченко на своей странице в «Инстаграмме»
Фото также доступно в официальном «Инстаграмме» Ломаченко.
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