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Ломаченко сможет вернуться на ринг в декабре
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Ломаченко сможет вернуться на ринг в декабре 

SPORT24.ru 44 минуты назад
Чемпиона мир в легком весе по версии WBA Василий Ломаченко, представляющий Украину, сможет вернуться на ринг только в декабре. Причиной тому является разрыв суставной губы плечевого сустава, полученный во 2-м раунде титульного боя против венесуэльца Хорхе Линареса. Ломаченко победил в том поединке, отправив соперника в нокаут в 10-м раунде.
«Я не мог выбросить правый хук, поэтому мне было очень неудобно продолжать бой», — сказал Ломаченко в интервью ESPN.
В случае отсутствия осложнений, по словам промоутера боксера Боба Арума, Ломаченко сможет провести бой восьмого декабря.
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