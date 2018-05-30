Ломаченко сможет вернуться на ринг в декабре

Чемпиона мир в легком весе по версии WBA Василий Ломаченко , представляющий Украину, сможет вернуться на ринг только в декабре. Причиной тому является разрыв суставной губы плечевого сустава, полученный во 2-м раунде титульного боя против венесуэльца Хорхе Линареса . Ломаченко победил в том поединке, отправив соперника в нокаут в 10-м раунде.

«Я не мог выбросить правый хук, поэтому мне было очень неудобно продолжать бой», — сказал Ломаченко в интервью ESPN.

В случае отсутствия осложнений, по словам промоутера боксера Боба Арума, Ломаченко сможет провести бой восьмого декабря.