Ломаченко вернется на ринг только в декабре

Чемпион мира по версии WBA в легком весе украинец Василий Ломаченко (11-1, 9 КО) получил разрыв суставной губы плечевого сустава и сможет вернуться на ринг только в декабре, сообщает ESPN.

Ломаченко получил травму 12 мая во втором раунде боя с венесуэльцем Хорхе Линаресом (44-4, 27 КО), который завершился победой украинского боксера нокаутом в 10-м раунде.

В ближайшие дни Ломаченко перенесет артроскопическую операцию в Лос-Анджелесе.

«Мне предстоит операция на правом плече. Я получил травму во втором раунде боя с Хорхе Линаресом. Сразу понял, что с плечом что-то не так. Но не мог разочаровать своих поклонников. Спасибо за поддержку. Я вернусь на ринг в этом году», — написал боксер на своей странице в Instagram.

По словам врача врач, который будет делать операцию, Ломаченко сможет вернуться к тренировкам в начале октября и будет готов выйти на ринг в декабре.

Промоутер украинского боксера Боб Арум заявил, что если не будет осложнений, Ломаченко проведет следующий бой 8 декабря.

