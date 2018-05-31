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Украинского боксера Ломаченко прооперировали
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Украинский боксер Ломаченко перенес операцию 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Украинский боксер Василий Ломаченко перенес операцию на плече, сообщает "Советский спорт".
"Состояние тканей у Ломаченко отличное, так что мы смогли провести успешную операцию. Наш прогноз по срокам восстановления оптимистический. Уверен, он вскоре вернется к тренировкам и будет выступать на своем привычном уровне", — передает слова доктора Нила Элатраша boxingnewsonline.net.
30-летний боксер получил травму плеча во время боя с венесуэльцем Хорхе Линаресом.
Ранее экс-чемпион мира по боксу Григорий Дрозд назвал самого сильного соперника Александра Поветкина.
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