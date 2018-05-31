Бетербиев тоже человек — Каллум Джонсон не боится российского чемпиона мира

Как мы сообщали ранее, следующим соперником чемпиона мира по версии IBF в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянина Артура Бетербиева (12-0, 12 КО) должен стать небитый британец Каллум Джонсон (17-0, 12 КО). Во всяком случае, организация предложила такой бой промоутеру Джонсона Эдди Херну , и они с Каллумом ответили согласием.

В интервью Sky Sports Джонсон объяснил, почему не мог отказаться от такой возможности.

«Такие шансы не выпадают каждый день, и когда мой промоутер Эдди Херн показал мне письмо от IBF с предложением провести поединок, я согласился, не раздумывая, — поведал Каллум. — Я в этом спорте для того, чтобы драться с лучшими, и с детства мечтал завоевать титул чемпиона мира, так что не собираюсь отказываться от такой возможности только потому, что Бетербиева считают зверем. Я и сам тот ещё зверюга и уверен, что смогу его побить».

«Я многое знаю об Артуре, ведь мы вместе выступали ещё в любителях, — продолжает британец. — Я наблюдал за ним, и он всегда был серьёзной силой. В то же время, все мы живые люди, и я никого не боюсь. Все эти разговоры о том, какой он большой, мощный и сильный — всё это очень хорошо и даже замечательно, но он всё равно остаётся человеком. Человеком, которого я не боюсь».

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