Ещё
Бетербиев тоже человек — Каллум Джонсон не боится российского чемпиона мира
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бетербиев тоже человек — Каллум Джонсон не боится российского чемпиона мира 

Vringe.com 21 минуту назад
Фото: Vringe.com
Как мы сообщали ранее, следующим соперником чемпиона мира по версии IBF в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянина Артура Бетербиева (12-0, 12 КО) должен стать небитый британец Каллум Джонсон (17-0, 12 КО). Во всяком случае, организация предложила такой бой промоутеру Джонсона Эдди Херну, и они с Каллумом ответили согласием.
В интервью Sky Sports Джонсон объяснил, почему не мог отказаться от такой возможности.
«Такие шансы не выпадают каждый день, и когда мой промоутер Эдди Херн показал мне письмо от IBF с предложением провести поединок, я согласился, не раздумывая, — поведал Каллум. — Я в этом спорте для того, чтобы драться с лучшими, и с детства мечтал завоевать титул чемпиона мира, так что не собираюсь отказываться от такой возможности только потому, что Бетербиева считают зверем. Я и сам тот ещё зверюга и уверен, что смогу его побить».
«Я многое знаю об Артуре, ведь мы вместе выступали ещё в любителях, — продолжает британец. — Я наблюдал за ним, и он всегда был серьёзной силой. В то же время, все мы живые люди, и я никого не боюсь. Все эти разговоры о том, какой он большой, мощный и сильный — всё это очень хорошо и даже замечательно, но он всё равно остаётся человеком. Человеком, которого я не боюсь».
Читайте также: Тренер претендента: Бетербиев — это Головкин полутяжёлого веса
Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.
Vringe.com: последние новости
Мотивационный список Тони Беллью: Уорд, Фьюри, Усик или Гассиев Сауль Альварес прошёл допинг-тест: инсайдер сообщил результаты СМИ: Дмитрию Биволу подобрали оппонента — это африканский экс-претендент
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Василий Уткин похоронил надежды на сборную РФ104
Черчесов объяснил стыдное поражение России446
Что это было, Россия? Ужас какой-то79
Вратарь шокировал Овечкина «лучшим сейвом в истории»1
Горячая бразильянка надела форму сборной России63
Видео
02:53
Черчесов объяснил стыдное поражение России
Футбол
05:13
РФС показал, что осталось за кадром матча с Австрией
Футбол
00:31
Дзюба довел болельщика до слез
Футбол
00:48
Роналду сбежит из «Реала»
Футбол Статьи
00:38
«Трогал за грудь»
Автоспорт Статьи
00:57
Москва и Минск договорились о визах
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:17
Фигуристка Радионова показала откровенный купальник
Фигурное катание
06:01
Василий Уткин похоронил надежды на сборную РФ
Футбол
00:30
Роналду могут посадить на 8 лет
Футбол
04:49
Касаткина открестилась от жизни с «унылым куском говна»
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение