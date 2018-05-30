Эдди Херн: Бетербиев и Джонсон — панчеры, как вам такой бой?

32-летний чемпион Британии в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Каллум Джонсон (17-0, 12 КО), который на восьмом году карьеры, наконец, начал выходить в ринг против середняков, всё же может стать следующим противником чемпиона мира IBF Артура Бетербиева (12-0, 12 КО). Такой вывод можно сделать из слов британского промоутера Эдди Херна , который, образно выражаясь, не прочь бросить клиента на глубину и посмотреть — утонет или поплывёт.

По словам функционера, Каллум (№8 в рейтинге) назначен обязательным претендентом для Бетрербиева потому, что те, кто выше, якобы не имеют желания делить ринг с чемпионом.

«Да, туто всё непросто, так как у Артура что-то вроде тяжбы насчёт промоутерских прав, — добавил Херн. — Думаю, с этим всё решится в ближайшие пару недель. По крайней мере, так оно выглядит. А до того, мне так кажется, они не будут о чём-то договариваться. Вероятно, всё дойдёт до промоутерских торгов».

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По словам Эдди, распределение гонорарного фонда в пропорции 85/15 в пользу Бетербиева — слишком уж откровенное неуважение. «Каллум-то не жадный, но, как его промоутер, я должен сделать так, чтобы высокий риск был в какой-то мере оправдан заработком», — уточнил он в комментарии Sky Sports.

«Джонсон — серьёзный панчер, как и Бетербиев. Так как, крутой бой, а? Если нам предложат адекватные условия, то мы только «за»», — резюмировал Херн.

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