СМИ: Дмитрию Биволу подобрали оппонента — это африканский экс-претендент

4 августа чемпиону WBA в весе до 79,4 кг россиянину Дмитрию Биволу (13-0, 11 КО) предстоит третья по счёту защита титула. По словам менеджера бойца Вадима Корнилова, вероятным оппонентом Бивола является африканский экс-претендент Айзек Чилемба (25-5-2, 10 КО), сообщает ESPN.

«Одним из вероятных оппонентов Бивола является Чилемба, — цитирует ресурс менеджера. — В течение ближайших парочки дней ситуация прояснится».

Напомним, Бивол выступит во втором главном событии вечера в Hard Rock Hotel & Casino (Атлантик-Сити, штат Нью-Джерси, США) — в главном событии чемпион WBO в весе до 79,4 кг россиянин Сергей Ковалёв (32-2-1, 28 КО) сразится с колумбийцем Элейдером Альваресом (23-0, 11 КО).

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