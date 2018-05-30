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Санчес: сказали, что бой Гассиева и Усика должен состояться 21 июля
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Санчес: сказали, что бой Гассиева и Усика должен состояться 21 июля 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: ТАСС
Абель Санчес, нынешний тренер обладателя титулов по версиям WBA Super и IBF Мурата Гассиева, заявил, что финал турнира Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) с чемпионом мира по версиям WBO и WBC Александром Усиком должен состояться 21 июля.
"У меня есть информация, что бой Мурата и Александра должен состояться 21 июля. При этом мы до сих пор не знаем, где пройдёт поединок, поскольку место встречи Гассиева и Усика ещё не определено. Ситуация какая-то безумная", — сказал Санчес Bad Left Hook.
Напомним, запланированный на 12 мая в Саудовской Аравии бой был отложен из-за травмы украинца.
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